Kuşadalılar, Belediye Başkanı Ömer Günel ile İftar Yemeğinde Buluştu
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Kuşadası Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında kurulan iftar sofralarının son adresi Hacıfeyzullah Mahallesi oldu. Başkan Ömer Günel'in de katıldığı iftar yemeğinde mahalle sakinleri hep birlikte oruçlarını açtı.
Kuşadası Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında kurulan iftar sofralarının son adresi Hacıfeyzullah Mahallesi oldu. Başkan Ömer Günel'in de katıldığı iftar yemeğinde mahalle sakinleri hep birlikte oruçlarını açtı.
Kuşadası Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Hacıfeyzullah Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi. Yedieylül İlköğretim Okulu önündeki iftar yemeğine, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye meclis üyeleri ve binlerce Kuşadalı katıldı.
İftar saati öncesinde Başkan Ömer Günel, belediye meclis üyeleriyle kazanların başına geçip, yemek dağıttı. Daha sonra masaları dolaşarak Kuşadalılar'a huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmeleri dileğinde bulundu.
Kaynak: ANKA / Yerel