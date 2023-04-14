Kuşadalılar, Belediye Başkanı Ömer Günel ile İftar Yemeğinde Buluştu

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında kurulan iftar sofralarının son adresi Hacıfeyzullah Mahallesi oldu. Başkan Ömer Günel'in de katıldığı iftar yemeğinde mahalle sakinleri hep birlikte oruçlarını açtı.