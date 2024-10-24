Kurum çalışanlarına yönelik medya eğitim programı düzenlendi

Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle, İletişim Fakültesi yürütücülüğünde Medya Eğitim Programı düzenlendi.

İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Doç. Dr. Engin Avcı, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kurumların medya ve iletişim süreçlerini profesyonelce yönetmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan bu program; çalışanların basın ve halkla ilişkiler alanındaki yetkinliklerini artırarak, medya ile etkili iletişim kurmayı, sosyal medyanın doğru kullanılmasını, kurum imajının güçlendirilmesini ve kriz anlarında doğru iletişim stratejilerinin uygulanmasını hedefliyor. Ayrıca, resmi yazışma kuralları, medya etiği ve yasal sorumluluklar gibi konularda farkındalık oluşturacak program, hem kurum içi hem de dışı iletişimi geliştirmeyi planlayarak, kurumun kamuoyuna daha güçlü ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.

Dekan Taşçıoğlu: "Medya Eğitimi, Kurumsal İletişimde Yeni Bir Dönem Başlatacak"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, bu tür eğitimlerin kurumlar için stratejik bir önem taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Taşçıoğlu, konuşmasında medyanın, özellikle dijital çağda kurumların dış dünyayla kurduğu bağın en güçlü araçlarından biri olduğunu vurgulayarak: "Kurumların hedef kitlelerine doğru mesajları en etkili şekilde iletebilmeleri, hem profesyonel medya kullanımı hem de dijital platformları etkin bir şekilde yönetmelerine bağlıdır. Bu eğitimler, çalışanlarımızın medya ve iletişim becerilerini geliştirerek kurumsal hedeflerimize daha güçlü adımlarla ilerlememizi sağlayacaktır" dedi. Son olarak, programın kurumlar için faydalı sonuçlar doğuracağına inandığını belirten Prof. Dr. Taşçıoğlu, bu eğitimlerin kurumsal farkındalık oluşturma ve iletişim süreçlerini daha profesyonel bir seviyeye taşıma noktasında önemli bir katkı sağlayacağını dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Medya, Toplumun Her Kesiminde Vazgeçilmez Bir Unsur Haline Gelmiştir"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, medya ve sosyal medyanın gücüne dikkat çektiği konuşmasında, "Kurum İçi Eğitim Seminerleri Medya Eğitim Programı"nın önemine vurgu yaptı. Pandemi sürecinin medya etkileşiminin ne denli kritik olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Rektör Hacımüftüoğlu, aşı sürecinde sosyal medyanın, klinik başvuru oranlarına göre 86 kat daha etkili olduğunu gözlemlediklerini belirterek, bu durumun aşı olan birey sayısında önemli bir artış sağladığını ifade etti. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: "Günümüzde medya, toplumun her kesiminde vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Atatürk Üniversitesi olarak, kendi medya yönetimimiz ve medya paydaşlarımızla kurduğumuz ilişkileri bu önem üzerine inşa ediyoruz. Eğitim programının temel amacı, üniversite çalışanlarının medya okuryazarlığını artırmak, sosyal medyanın doğru ve etkin kullanımını öğretmek, ayrıca güncel medya dinamiklerine uyum sağlamalarını desteklemek olarak belirlendi. Bu seminerlerin çalışanların bilgi ve becerilerini geliştireceğini, kurumun medya ile olan ilişkilerini güçlendireceğine inanıyorum" diye konuştu.

Medya Eğitim Programının, alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülecek olup, katılımcılara kapsamlı bir deneyim sunmayı hedeflediğini aktaran Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu doğrultuda, çalışanlar medya dünyasının dinamiklerini öğrenerek, kurum içi iletişim ve dış iletişimde daha etkin olma fırsatını elde edecekler. Bu düşüncelerle, şehrimizdeki kurumların medya birimleri ile halkla ilişkiler ekibine önemli katkılar sağlayacak olan etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Valimiz Mustafa Çiftçi başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, verimli bir program olmasını diliyorum" diye konuştu.

Vali Çiftçi: "İletişim Süreçleri, Dijital Çağa Uygun Olarak Yeniden Şekilleniyor"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle İletişim Fakültesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen Kurum İçi Eğitim Seminerleri Medya Eğitim Programında yaptığı konuşmada, önceki dönemlerde düzenlenen eğitim seminerlerinin önemine değindi. Vali Çiftçi, özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili uzmanların ve kurul üyelerinin katkıda bulunduğu seminerlerden, CİMER başvurularının cevaplanması ve resmi yazışma kuralları hakkında yapılan eğitimlerden bahsetti.

Vali Çiftçi, medya eğitiminin özellikle kurumların basın ve halkla ilişkiler birimlerinde çalışan personel için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. İletişim süreçlerinin dijital çağa uygun olarak yeniden şekillendiğini ve klasik yöntemlerin yerini sosyal medya aracılığıyla yürütülen başvuru ve taleplerin aldığını belirtti. Bu bağlamda, medya kullanımı ve sosyal medyanın etkin yönetimi üzerine gerçekleştirilen seminerin son derece önemli olduğunu dile getiren Çiftçi; fotoğrafların, videoların ve haber içeriklerinin doğru şekilde hazırlanması, kullanılan dil ve yazım tekniklerinin etkili olması gerektiğinin altını çizdi.

Vali Çiftçi, seminerin düzenlenmesinde emeği geçen tüm birimlere teşekkür ederek, bu tür eğitimlerin kurumların daha etkili iletişim süreçleri yürütmesine katkı sağladığını ifade etti. Eğitimin sadece formalite gereği değil, kurumsal farkındalığı artırmak ve çalışanların yetkinliklerini geliştirmek amacıyla düzenlendiğini vurgulayan Vali Çiftçi ayrıca, medyanın gücünün doğru kullanılarak kamuoyuna etkili bir şekilde ulaşmanın ve mesajların doğru iletilmesinin kritik önem taşıdığını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından program; Prof. Dr. Hakan Temiztürk'ün Yerel Medyada Şehir Haberleri, Prof. Dr. Besim Yıldırım'ın Haber ve Metin Yazım Teknikleri, Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu'nun Etkili İletişim, Doç. Dr. İbrahim Ethem Zinderen'in Sosyal Medya Teknikleri, Doç. Dr. Ülhak Çimen'in ise Fotoğraf ve Videoda Yeni Nesil Teknolojiler başlıklı sunumlarıyla devam etti. - ERZURUM