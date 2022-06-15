Kuruluş yıl dönümü pastasını astsubay koca polis eşiyle kesti - Haberler

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Kuruluş yıl dönümü pastasını astsubay koca polis eşiyle kesti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kuruluş yıl dönümü pastasını astsubay koca polis eşiyle kesti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla hazırlanan pastayı polis memuru Merve Ülker ile Astsubay kocası Anıl Ülker birlikte kesti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla hazırlanan pastayı polis memuru Merve Ülker ile Astsubay kocası Anıl Ülker birlikte kesti.

İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık ve beraberindeki polis memurları Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Yıldönümüne özel hazırlatılan pastayı evli çift Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Merve Ülker ile Emirdağ Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Anıl Ülker kesti.

Ziyarette konuşan Yanık, kamu düzeninin ve asayişin temini noktasında her daim beraber, omuz omuza görev yaptıkları jandarma teşkilatını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadıklarını kaydederek, "Hatta Jandarma ile olan akrabalığımızı kuvvetlendirmek için kız vermişliğimiz vardır" sözü ile herkesi gülümsetti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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