Kuru temizlemecilerin bayram mesaisi yoğun geçti

Eskişehir'de kuru temizlemeciler, Ramazan Bayramı için vatandaşların talebinin artmasıyla yoğun günler geçirdi.

Eskişehir'de birçok kişi Ramazan Bayramı için alışveriş yaparken, bazı vatandaşlar ise ellerinde olan veya yeni aldıkları kıyafetleri temizletmek için kuru temizlemecilerin yolunu tuttu. Vatandaşlar detaylı temizlik yaptırmak için hırka, mont, kaban, pantolon gibi giysilerini kuru temizlemecilere götürdü. Hal böyle olunca da Eskişehir'de kuru temizlemeciler bayrama yoğun bir mesaiyle giriş yaptı. Normal bir kuru temizleme fiyatının 40 ila 100 lira değiştiğini belirten kuru temizlemeciler, bayrama sayılı günler kala taleplerin daha da arttığını ifade etti.

"Bu bayramda da vatandaşlar giysilerini getirip temizletiyor"

Üç kuşaktır dedesinin mesleği olan kuru temizlemeciliği icra eden Aykut Erdiç, vatandaşların kuru temizleme için mont ve kabanlarını ağırlıklı olarak getirdiğini vurgulayarak, "Bayram hazırlıkları çerçevesinde kot boyama işi yapıyoruz. Daha yoğun bir şekilde oluyor. Vatandaşlar daha çok kaban ve montları temizletmek için getiriyor. Ama havalar iyi gittiği için pantolon, gömlek, ceket de getiriyor. Fiyatlarımız makul seviyede olduğu için vatandaşlardan da talep var. Son yıllarda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlar giysilerini getirip temizletiyor. Allah'a şükür işlerimiz iyi gidiyor. Bayram öncesinde vatandaşların taleplerinde daha bir artış gerçekleşti. Kot boyama işini 50 liraya yapıyoruz. Normal temizleme fiyatlarımız ceket 60 lira, pantolon 40 lira, kaban 100 lira seviyesinde" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR