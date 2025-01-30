ABD'de helikopterle uçak çarpıştı: 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
Çalışanları, Halit Ergül'ün ifadesini yalanladı: Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik

Çalışanları Halit Ergül'ü yalanladı: Bu zamana kadar hiç görmedik
Yüksekova'da gökyüzünde 6 gezegen aynı hizada sıralandı

Yüksekova'da gökyüzünde inanılmaz olay! Her şey çıplak gözle izlendi

Kuru Temizlemeci Harçlık Pahasındaki Parayı Sahiplerine İade Etti

Kuru Temizlemeci Harçlık Pahasındaki Parayı Sahiplerine İade Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da bir kuru temizlemeci, müşterisi tarafından verilen ceketin cebinde 20 bin TL buldu. Parayı sahibine iade eden Yiğit, yaptığı erdemli davranışla takdir topladı.

Hatay'da kuru temizlemeci Mehmet Yiğit, müşterisi tarafından getirilen ceketi makinede yıkadığı esnada, makine içerisine paraların yayıldığını fark etti. Ceketten çıkan 20 bin TL'yi kurutan ve sahibini arayarak iletişime geçen Yiğit, yaptığı davranışla takdir topladı.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kuru temizleme işi yapan Mehmet Yiğit, yıllardır esnaflık yaparak geçimini sağlıyor. Müşterisi tarafından gelen takım elbiseyi makinede yıkayan Yiğit, makinenin içerisinde para olduğunu fark etti. Durum üzerine makineyi durduran ve parayı çıkaran Yiğit, 20 bin TL'yi paraları kurutarak sahibini aradı. Parayı sahibine teslim eden Yiğit, yaptığı davranışla takdir topladı.

"Haram parayı almam, çünkü bizim olmayan para bizim değildir"

Çamaşır makinesinde yıkanan ceketin cebinde 20 bin TL bulan kuru temizlemeci Mehmet Yiğit, "Ben yıllardır kuru temizlemeci işi yapıyorum. Ceketi makineye attım. Makineden çıkardıktan sonra bir deste parayı ceketin cebinde gördüm. Ceketin cebinde 20 bin TL vardı. Parayı çıkardıktan sonra kurutmaya çalıştım. Paranın sahibini birkaç kez aradım ama toplantıda olduğu için açamadı. Durumu izah ettiğimde teşekkür etti ve Allah razı olsun diyerek gelip teslim alacağını söyledi. Haram parayı almam. Çünkü bizim olmayan para bizim değildir. Alın teri ile kazanılan para daha iyidir. O paraya ben dokunamam. Paranın sahibi Allah razı olsun diyerek memnuniyetle karşılaştı. O müşteri bana güven sağladı ve artık o müşteriyi kaybedemem. Esnaflık budur. Bizim olmayan paraya ben dokunamam. Bu tür olaylar başıma çok geldi. Bazen altın, para, bilezik ve küpe buluyoruz. Bu tür durumlarla bayağı karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
img

Dünyaca ünlü otomotiv devi 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
img

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.