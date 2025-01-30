Kuru Temizlemeci Harçlık Pahasındaki Parayı Sahiplerine İade Etti

Hatay'da kuru temizlemeci Mehmet Yiğit, müşterisi tarafından getirilen ceketi makinede yıkadığı esnada, makine içerisine paraların yayıldığını fark etti. Ceketten çıkan 20 bin TL'yi kurutan ve sahibini arayarak iletişime geçen Yiğit, yaptığı davranışla takdir topladı.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kuru temizleme işi yapan Mehmet Yiğit, yıllardır esnaflık yaparak geçimini sağlıyor. Müşterisi tarafından gelen takım elbiseyi makinede yıkayan Yiğit, makinenin içerisinde para olduğunu fark etti. Durum üzerine makineyi durduran ve parayı çıkaran Yiğit, 20 bin TL'yi paraları kurutarak sahibini aradı. Parayı sahibine teslim eden Yiğit, yaptığı davranışla takdir topladı.

"Haram parayı almam, çünkü bizim olmayan para bizim değildir"

Çamaşır makinesinde yıkanan ceketin cebinde 20 bin TL bulan kuru temizlemeci Mehmet Yiğit, "Ben yıllardır kuru temizlemeci işi yapıyorum. Ceketi makineye attım. Makineden çıkardıktan sonra bir deste parayı ceketin cebinde gördüm. Ceketin cebinde 20 bin TL vardı. Parayı çıkardıktan sonra kurutmaya çalıştım. Paranın sahibini birkaç kez aradım ama toplantıda olduğu için açamadı. Durumu izah ettiğimde teşekkür etti ve Allah razı olsun diyerek gelip teslim alacağını söyledi. Haram parayı almam. Çünkü bizim olmayan para bizim değildir. Alın teri ile kazanılan para daha iyidir. O paraya ben dokunamam. Paranın sahibi Allah razı olsun diyerek memnuniyetle karşılaştı. O müşteri bana güven sağladı ve artık o müşteriyi kaybedemem. Esnaflık budur. Bizim olmayan paraya ben dokunamam. Bu tür olaylar başıma çok geldi. Bazen altın, para, bilezik ve küpe buluyoruz. Bu tür durumlarla bayağı karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY