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Kuru Sebze Fiyatları Yüzde 100 Artış Gösterdi

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Yozgat'ta kış aylarında tüketilen kuru patlıcan, biber ve bamya fiyatları geçen yıla göre %100 artarak esnafın satışlarını olumsuz etkiliyor. Yozgatlı esnaf, alım gücündeki düşüş nedeniyle talebin azaldığını belirtiyor.

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Kış aylarında tüketilen kuru patlıcan ve dolmalık biber ile kuru bamya fiyatları el yakıyor. Yozgatlı esnaf Orhan Dolangez, fiyatların geçen yıla oranla yüzde 100 artması nedeniyle, özellikle bamyaya olan talebin düştüğünü söyledi.

Anadolu'da taze tüketiminin yanı sıra iplere dizilerek güneş görmeyen alanda kurutulan bamya, özenle kesilip kurutulan patlıcan ve dolmalık biberin fiyatı geçen yıla oranla yüzde 100 arttı. Zor şartlarda toplanan ve besin değeri oldukça yüksek olan kuru bamyanın kilosu Yozgat'taki aktarlarda 2 bin liradan, kuru patlıcan 150 lira, biber ise 135 liradan işlem görüyor. Sezonun ilk ürünleri olan yemeklik kuru bamya, patlıcan ve biberin ilerleyen zaman içerisinde fiyatının daha da artabileceği belirtildi.

"Fiyatlarda çok ciddi artışlar söz konusu"

Yozgat'ta kurutulmuş ürünler satan Orhan Dolangez, fiyatların sürekli arttığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Geçen sene biz biberi, patlıcanı hemen hemen 65- 75 liraya satıyorduk. Bu sene tam yüzde 100 arttı, patlıcanı 150 liraya satıyoruz, biberi de 135 liraya satıyoruz. Bamya geçen sene bin 200 liraydı, bu sene 2 bin lira, fiyatlarda çok ciddi artışlar söz konusu. Bu artışlar hala devam ediyor, durma diye bir olay söz konusu değil. Geçen seneki bamya satışlarına göre bu sene çok daha düşük. Çünkü geçen sene yüz gramla iki kişilik bir yemek olurken, bu sene yüz gramla iki kişilik değil, bir kişilik zor oluyor. Bamya tek başına pişmiyor, içerisine kıyma da olması gerekiyor. Onun fiyatı da zaten malumunuz. Böyle olunca tabii ki insanların alım gücü de düştüğü için tabii ki bamya satışı daha da fazla düştü.

Patlıcan geçen sene sattığımız fiyat 75- 65 lira civarındaydı. Bir de yaş patlıcanın perakende satışı burada 10 liraya kadar ürün satıldı. Hatta 6 lira, 5 liraya kadar fiyatlar oldu. Patlıcan işlendikten sonra, kuru halini aldıktan sonraki fiyatı 140 lira. Bu ürünü ben bugün 140 liraya satıyorum ama ürün bittikten sonra, elimdeki stoklar bittikten sonra bu ürünü sipariş verdiğinde tekrardan Gaziantep'ten 140 liraya ürünü ben kendim alacağım. Her bir tane bağ için kargo ücreti de ödeyeceğim. Bir adet için elli adet çıkar, bunun için 13- 14 lira gibi bir kargo ücreti ödeyeceğim. Bu ürünün bana sattıktan sonraki maliyeti 155 lira gibi bir maliyeti olmuş olacak. Dolayısıyla bir sonraki ürünü aldığımdaki fiyatın belki 175, 200 lira gibi bir satış fiyatı olacak. Beş, altı kişilik bir aile için bir defalık yemek yapılabilir bunlarla."

Kuru Sebze Fiyatları Yüzde 100 Artış Gösterdi
Kaynak: ANKA / Yerel
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