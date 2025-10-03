Kuru İncir Depolarında Hijyen Denetimi: Uygunsuzluk Tespit Edilen İşletmelere Yasal İşlem

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kuru incir depolarında hijyen ve depolama şartlarını denetlerken, uygunsuzluk tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İl Müdürlüğü gıda kontrolörleriyle birlikte ilçede faaliyet gösteren kuru incir depolarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, depolama şartları titizlikle incelenirken, özellikle kuru incirlerin yerlere dökülerek hijyen kurallarına aykırı şekilde muhafaza edildiği işletmeler tespit edildi. Yetkililer, 5996 Sayılı Kanun kapsamında şartları uygun olmayan işletmeler hakkında yasal işlem ve yaptırımların uygulanacağını bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada, kuru incir üretimi ve depolanmasının hem bölge ekonomisi hem de tüketici sağlığı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak, işletmelerin depolama şartları konusunda daha hassas ve titiz davranmaları gerektiği hatırlatıldı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçemizde faaliyet gösteren kuru incir depolarının İl ve İlçe Müdürlüğü gıda kontrolörlerimizce ortaklaşa oluşturulan ekipler tarafından denetlemesi gerçekleştirildi. Şartları uygun olmayan ve özellikle kuru incirleri yerlere dökerek depolayan işletmeler hakkında 5996 Sayılı Kanun kapsamında gerekli yasal işlem ve yaptırımlar uygulanacak olup işletmelerimizin bu konuda titiz ve hassas davranmalarını önemle hatırlatırız" ifadeleri yer aldı. - AYDIN