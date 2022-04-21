AŞKALE, ERZURUM (İHA) - Kuru dere suya kavuştu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde karların erimesiyle birlikte kuru dere suya kavuştu.

Geçtiğimiz yıl tüm yurdu etkisi altına alan kuraklık bir çok noktada derelerin kurumasına neden olmuştu. Erzurum'un Aşkale ilçesinde de oldukça kurak geçen bir sene sonrasında derelerin bir çoğu kurudu. Bu yıl kış aylarında yoğun yağan karların ilkbahara merhaba dediğimiz günlerde erimeye başlaması kuruyan derelerin coşmasına neden oldu.