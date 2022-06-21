Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü

Adapazarı'nın kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Savaşı'na katılan Kuvayı Milliyeci Halit Molla kabri başında anıldı.

Kurtuluş Savaşı kahramanı Halit Molla'nın Sıraköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yaptığı açıklamada, 101 yıl önceki kurtuluş gününden beri bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını belirterek, "Kahraman gazilerimiz ve şehitlerimiz bizlere bu güzel toprakları canlarını ortaya koyarak emanet bıraktı. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bayrak ve vatan sevgisiyle bu toprakları ilelebet koruyacak, kardeşliğimize ilelebet sahip çıkacağız. Tüm şehit ve gazilerimize rahmet niyazıyla onları saygıyla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri, gaziler, ilçe müftüleri, ilçe müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.