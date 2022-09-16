'Kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi' açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentin kurtuluşunun 100'üncü yılı çerçevesinde hayata geçirdiği "Kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi", 19 Eylül'de 20.30'da Başkan Tunç Soyer'in ev sahipliğinde yapılacak törenle kapılarını açıyor. Tarihi Yemişçizade Konağı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak anı evi, Milli Mücadele döneminin ruhunu yaşatacak bir deneyim merkezi olarak tasarlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı anısına kente kazandırdığı "Kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi", tarihi Yemişçizade Konağı'nda (Alanyalı Konağı) 19 Eylül'de 20.30'da kapılarını açıyor. Müzeden ziyade bir deneyim merkezi olarak tasarlanan anı evi, Milli Mücadele dönemi ruhunu yansıtıyor. Odaları anı mekanları olarak tasarlanan yapıda; "Nadire Kabinesi", "Yemek Odası", "Savaşı Nasıl Kazandık", "İşgal Odası", "Atatürk ve Mücadele Arkadaşları Odası", "Gölge Sergisi", "Pencereden Görünenler Odası", "Kahve Kültürü ve Okuma Odası", "Bayrak Odası" ve "Sonsuz Anılar" gibi bölümleri bulunuyor.

Tarihi Yemişçizade Konağı'nın dönüşümü

Konak'taki tarihe tanıklık eden yapılardan Yemişçizade Konağı, Kestelli olarak bilinen semtte bulunuyor. Yapı, Alanyalı Konağı olarak da biliniyor. 19. yüzyılda inşa edilen ve Yemişçizade Ailesi'nden günümüze kalan konak, tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında tapu kadastro müdürlüğü ve askerlik şubesi olarak kullanılan konak, 1950-1969 yılları arasında Kestelli Kız Okulu olarak da faaliyet gösterdi. 2013 yılında ilçe belediyesi tarafından kamulaştırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çağrı yaparak konağın anı evine dönüştürüleceğini duyurmuş ve tüm vatandaşlardan belge ve obje temini için başlatılan bağış kampanyasına katkı vermelerini talep etmişti. Kurtuluş Savaşı döneminden günümüze kalan belge ve objeler Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesine (APİKAM) ulaştırıldı ve "Kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi" İzmirlilerin katkılarıyla oluşturuldu.

İstiklal Savaşı'nın aşamalarından kesitler

Kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi'nde İstiklal Savaşı'nın aşamalarından kesitler yer alıyor. Anı evi, aynı zamanda yeşil-sürdürülebilir bir yapı olarak tasarlandı. Bahçesinde yer alan güneş panelleri ve su dönüşüm araçlarıyla enerji kullanımının yanı sıra çevre duyarlılığını da ziyaretçileriyle paylaşıyor. - İZMİR