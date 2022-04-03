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Kurtuluş Yolu yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kurtuluş Yolu yenileniyor

Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'dan Havza'ya giderken kullandığı 24 kilometrelik tarihi Kurtuluş Yolu'ndaki yenileme çalışmaları devam ediyor.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'dan Havza'ya giderken kullandığı 24 kilometrelik tarihi Kurtuluş Yolu'ndaki yenileme çalışmaları devam ediyor.

İlkadım' dan başlayarak Kavak'a, oradan da Havza'ya uzanan güzergahı daha önce tespit ederek koruma altına alan Samsun Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yolun bozuk kısımlarını yeniliyor. 24 kilometre uzunluğundaki yolun, 8 kilometresi çift kat hasırlı çelik telli beton, 16 kilometresi A tipi sathi kaplama yapılarak Çakallı mevkiine bağlanıyor. 13 mahallenin ortak kullandığı ulaşım güzergahı olan yolun genişliği de 7 metreden 10 metreye çıkarıldı.

Kurtuluş Yolu'nda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, altyapı yatırımlarını en kısa sürede tamamlayarak ata yolunu turizme kazandıracaklarını söyledi. Başkan Demir, "Betonu kaldırıp, yolu genişleterek kazı dolgu çalışmalarıyla zemini sağlamlaştırıyoruz. Ardından temeline çift kat hasırlı çelik teller yerleştiriyoruz. Dayanıklılığı çok sağlam olan 20 santim kalınlığında beton seriyoruz. 16 kilometre uzunluğundaki kısmı da A tipi sathi kaplama yapıyoruz. Altyapı yatırımlarımız bitince de Kurtuluş Yolu, kalitesi ve konforuyla turizme önemli hizmetler verecek. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kurtuluş Yolu yenileniyor

Kurtuluş Yolu yenileniyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, İlkadım, Samsun, Silah, Yerel, Haberler

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