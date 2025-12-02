Haberler

Kurtuluş Oransal Cezaevinde Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde 7 işçinin hayatını kaybetmesine sebep olan Kurtuluş Oransal, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Oransal'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisinin tutuklu bulunan sahibi Kurtuluş Oransal, kaldığı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Oransal'ın cenazesi bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan, Hanım Gülek (52) ve vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Yaşanan faciaya ilişkin "kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" suçlarından toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış; aralarında tesisin sahibi Kurtuluş Oransal ve oğlunun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından tesisin yıkımı için çalışmalar başlatılmıştı.

Cezaevinde fenalaştı

Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Oransal'ın fenalaşarak kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Cezaevinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Oransal, doktorların müdahalesiyle hayata döndürülse de kalbi ikinci kez durdu. Tüm müdahalelere rağmen Oransal yaşamını yitirdi.

Cenazesi İstanbul'dan kaldırıldı

Oransal'ın cenazesi bugün Üsküdar'da Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
