Kurtuluş Mahallesi'nde iftar alanı yollara taştı

Ramazan Bayramı'na birkaç gün kala Kurtuluş Mahallesi'nde Nazilli Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğinde alan doldu taştı.

Ramazan'ın ilk günü itibariyle vatandaşla buluşan ve iftar sofraları kuran Nazilli Belediyesi, Kurtuluş Mahallesi'nde yoğun ilgi gördü, iftar alanı yollara taştı. Kurtuluş Mahalle sakinlerinin iftar vaktine uzun zaman olmasına rağmen tıklım tıklım alanı doldurması gönül soflarının önemini bir kez daha gösterdi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, masaları gezerek iftara gelen vatandaşlarla birebir ilgilendi. Özellikle gençlerin ve çocukların yoğun ilgi odağı olan Başkan Özcan özçekim tekliflerini geri çevirmedi.

Kurtuluş Mahalle Muhtarı Musa Karakuş; "Mahallemizde kurulan iftar sofrası mahalleli olarak bizlerin birliktelik duygularını güçlendirmiş oldu. Belediye Başkanımıza bu güzel iftar sofralarında gönülleri buluşturduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.

İftar programlarına teşrif eden tüm Nazillililere teşekkür eden Başkan Özcan; "Birlik ve kardeşlik ruhu her daim vardır, var olacaktır. Bolluk, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerifi bu sene dolu dolu yaşadık. Bayrama birkaç gün kala Kurtuluş Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Gençlerimizin ilgisi ve yakınlığı bizleri daha da heyecanlandırdı. Geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimizle iftar vaktine kadar sohbet ettik, onların heyecanı bizleri sardı. Hatıra fotoğraflarından bende biriktiriyorum ve gençlik benim için çok önemli. Nazillimizin her noktasında kurduğumuz iftar sofralarımızda gördüğümüz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu muazzam bir şekilde güçlenerek devam ediyor. Bizlerde bu ruhun devam etmesi ve katlanarak büyümesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bugün üstün bir katılımla bu güzel gönül sofralarını dolduran tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin, sofralarımızı bereketli kılsın inşallah" diye konuştu. - AYDIN