Kurtaran 2023 Tatbikatı'nın basın günü icra edildi

Bu yıl altıncısı düzenlenen "Kurtaran 2023" tatbikatının basın günü TCG Alemdar gemisinde gerçekleştirildi. Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı sahasında icra edilen tatbikata Türkiye dahil 17 ülkeden 41 gözlemci iştirak ederken, tatbikatta senaryo gereği, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatı icra edildi.

Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1 fırkateyn, 2 denizaltı, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 1 kurtarma ve yedekleme gemisi, 1 mayın avlama gemisi, 1 karakol gemisi, 1 helikopter, 1 römorkör, 1 deniz karakol uçağı, 1 İnsansız Hava Aracı (İHA), 1 SAT botu, Paraşütle Arama Kurtarma timi (PAK), 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 ambulans helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan C-130 nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot görev aldı. Amerika Birleşik Devletlerinden bir deniz karakol uçağı ve Romanya'dan bir dalış timi tatbikata iştirak etti.

"Denizaltıya kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi"

Doğu Akdeniz'de icra edilen tatbikat çerçevesinde milli kurtarma gemileri ile farklı sahalarda dibe oturmuş denizaltıya eş zamanlı olarak kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen tatbikatta yerli ve milli deniz altı kurtarma gemisi TCG Alemdar görev aldı. Kurtaran-2023 tatbikatında senaryo gereği, önce satha çıkma kabiliyetini yitirmiş 2 denizaltının aranması, tespit ve teşhisi gerçekleşti. Tatbikatın bugün yapılan kurtarma eğitimlerinde ise satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya personel kurtarma araçlarıyla müdahale edilerek gerekli yardımlar ulaştırıldı.

"41 gözlemci katıldı"

Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra ABD, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Endonezya, Güney Afrika, Katar, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Polonya, Romanya, Singapur, Suudi Arabistan ve Umman'dan 41 gözlemci de katıldı.

TCG Alemdar Gemisinde basın günü icraatları dahilinde Kurtarma ve Sualtı Deniz Albay Cemil Şen Kurtaran 2023 tatbikatı hakkında, Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Deniz kuvvetleri harekat Başkanı Tümamiral Rafet Oktar, Harekat Eğitim Daire Başkanı Tuğamiral Erdinç Altıner ve basın mensuplarına brifing verdi.

"Bu yıl altıncısı icra ediliyor"

Kurtarma ve Sualtı Komutanı Deniz Albay Cemil Şen tatbikatla ilgili olarak "Bu yıl 6'ncısı icra edilen Kurtaran-2023 Tatbikatında satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatı çerçevesinde denizaltının aranması, yaşam desteği sağlanması ve personelinin kurtarılmasına ilişkin eğitimler icra ediliyor. Ayrıca tatbikata iştirak eden diğer ülke personeli ile denizaltı kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşılması ve kuvvet komutanlıkları ile kamu kurumları arasında birlikte çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Doğu Akdeniz'de icra edilen tatbikatında milli kurtarma gemileri ile farklı sahalarda dibe oturmuş 2 denizaltıya eş zamanlı olarak kurtarma faaliyetleri icra edilmektedir" açıklamasında bulundu.

"Basın mensuplarına arama kurtarma unsurları tanıtıldı"

Deniz Albay Şen açıklamasının devamında, "Kurtaran-2023 Tatbikatı'nda 5 Mayıs tarihinde tatbikat öncesi seyir brifingi icra edilmiş, denizaltı harekat kontrol makamı tarafından 6 Mayıs tarihinde verilen alarm mesajına istinaden arama kurtarma birlikleri tarafından satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranmasına yönelik usul ve esasların denenerek icra edilmesi sağlandı. Arama faaliyetlerini müteakiben satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya personel kurtarma araçları ile müdahale edilmesi, denizaltıya harici havalandırmanın sağlanması ve acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması sağlandı. Paraşütlü arama kurtarma ekibinin kazazedelere ilk müdahale eğitimleri ile kazazedelerin triyaj, tedavi ve tahliyeleri için gerekli tıbbi desteğin verilmesine yönelik tatbikat faaliyetleri icra edildi. Kurtaran-2023 Tatbikatı basın günü çerçevesinde tatbikata katılan arama kurtarma unsurlarının tanıtılması ve fiili olarak icra edilecek kurtarma eğitimlerinin yerinde izlenmesi sağlandı" diye konuştu.

"Denizaltının yeri tespit edilerek müdahale edildi"

Basın brifinginin ardından senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltında mahsur kalan kazazedelerin serbest çıkışı için çalışma yapıldı. İlk olarak 'TCG Alemdar' gemisinden, uzaktan kumandalı su aracıyla (ROV) denizaltının yeri tespit edildi. Batık denizaltından personel serbest çıkış faaliyetini gerçekleştirdikten sonra kurtarma ekibi tarafından bota alınıp, 'TCG Alemdar'a intikal ettirildi. Kazazedeler, sağlık durumlarına göre yüzer hastaneye dönüştürülen 'TCG Alemdar' gemisindeki basınç odası, ameliyathane ve ara yoğun bakım odasına alındı. Burada uzman ekipler, kazazedelere gerekli müdahaleleri yaptı. Sağlık durumu ağır olan kazazedelerden 1'i, geminin güvertesine indirilen helikopterle tam teşekküllü hastanelere sevk edildi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kurtaran-2023 Tatbikatı' basın safhasının ikinci bölümünde denizaltı dalgıçlarla acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. Senaryo gereği satha çıkma yeteneğini kaybetmiş denizaltıların ilk olarak yerleri sonar cihazlarıyla tespit edildi. Ardından uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) daldırılıp, bulunan cisimlerin denizaltı olup olmadığı ve yüzeyinde hasar bulunup bulunmadığı belirlendi. Su yüzeyinden 35 metre aşağıda bulunan denizaltıdaki personele, bin metre uzaktan kumandalı su altı aracı TCB Istakoz-2 (ROV) ile içerisinde yiyecek, ilaç ve yedek parça bulunan acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. Hemen ardından kıyafetlerini giyen dalgıçlar, denizaltı yanına indi. Dalgıçların, denizaltı temiz hava akışı sağlanması için imla egzoz hortumları bağlayıp sonra yeniden 'TCG Alemdar' gemisine çıkmasıyla birlikte tatbikat tamamlandı.

Kurtaran-2023 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Gününde gerçekleştirilen faaliyete Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun yanı sıra 31 ülkeden 32 askeri ataşe de katılım sağladı. Seçkin Gözlemci Günü'nde denizaltı gemisine istinaden arama, enkaz temizleme, dalgıç/ROV ile acil yaşam destek paketi ulaştırma, temel harici havalandırma eğitimleri ile kazazedelere ilk müdahale, tedavi ve tahliyelerine yönelik eğitimlerin başarıyla icra edildiği bildirildi.

Tatbikatın 12 Mayıs tarihinde sona ereceği öğrenildi. - MUĞLA