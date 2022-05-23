Kurtaran 2022 tatbikatı başladı - Haberler

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Kurtaran 2022 tatbikatı başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kurtaran 2022 tatbikatı başladı

Doğu Akdeniz'de yapılacak olan Kurtaran-2022 Tatbikatı, 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı seyir öncesi brifingi ile başladı.

Doğu Akdeniz'de yapılacak olan Kurtaran-2022 Tatbikatı, 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı seyir öncesi brifingi ile başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 22-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek olan Kurtaran-2022 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu. Tatbikat, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı seyir öncesi brifingi ile başladı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Mayıs, Yerel, Haberler

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