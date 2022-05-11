Kurt ve Çınar, Kırmızıtoprak Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşın Derdini Dinledi

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Kırmızıtoprak Mahallesi alan çalışmasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Kırmızıtoprak Mahallesi'nde bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

"DAHA ÖNCE EVİNE BAYRAMDAN BAYRAMA ET GİREN VATANDAŞLAR, ARTIK BUNU BİLE GÖREMEYECEK"

Türkiye'nin ciddi bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldığını kaydeden Kurt ve Çınar, şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye şu anda 2 büyük sorun ile karşı karşıya. Bunlardan ilki ekonomik sorunlar ikincisi ise işsizlik. Gezici Araştırma Şirketi'nin son anketine göre halkın yüzde 71'i için Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomik sıkıntılar. İşsizlik ikinci sırada yer alıyor. Halkın yüzde 30'u ise gelecekten endişe duyuyor. Temel gıda maddelerinin fiyatları ortada. Ete sürekli zam geliyor. Daha önce evine bayramdan bayrama et giren vatandaşlar, artık bunu bile göremeyecek. Bu sorunların da tek sorumlusu siyasal iktidar. Türkiye'nin yönetilememe sorunu var. Sorunun çözümü de yoksullukla, işsizlikle, gelecek kaygısı ile cebelleşen bizlerin elinde" dedi.