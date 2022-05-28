Kursiyerlerden Kızılay'a kan bağışı - Haberler

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Kursiyerlerden Kızılay'a kan bağışı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kursiyerlerden Kızılay'a kan bağışı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde faaliyette bulunan Markavizyon şirketinin staj gören kursiyerleri, Kızılay'a bağışında bulundu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde faaliyette bulunan Markavizyon şirketinin staj gören kursiyerleri, Kızılay'a bağışında bulundu.

Kızılay görevlileri tarafından kan bağışı hakkında bilgilendirilen Markavizyon kursiyerleri, bağış formları doldurduktan sonra sağlık taramasından geçerek stantlarda bağışta bulundu. Markavizyon ailesi olarak Kızılay'ın düzenli kan bağışçısı olmak istediklerini ifade eden şirket kurucusu Adem Çakmakçı, bundan sonra kendisinin ve ekibin düzenli olarak kan bağışında bulunacaklarını söyledi. Çakmakçı; "Bağışladığımız her kan bağışı hastalara umut oluyor. Bu nedenle sağlıklı tüm bireyleri düzenli olarak kan vermeye davet ediyorum. Bu süreçte özveriyle görev yapan Kızılay ekibine de teşekkür ederim" dedi.

Türk Kızılayı kan bağışçısı kazanım uzmanı Süleyman Koç, yaptığı açıklamada hastanelerde bekleyen hastalar için Silopi'de kan bağışı kampanyası başlattıklarını ve ilçe halkının kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kan Bağışı Kızılay Silopi Şırnak Yerel Haberler

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