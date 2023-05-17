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Kursiyerler yıl sonu etkinliğinde

Kursiyerler yıl sonu etkinliğinde

Yerel Haberler

Gebze Belediyesi'nin eğitim alanındaki markası GESMEK'in yıl sonu etkinlikleri, tasavvuf müziği korosunun verdiği konserle başladı.

Gebze Belediyesi'nin eğitim alanındaki markası GESMEK'in yıl sonu etkinlikleri, tasavvuf müziği korosunun verdiği konserle başladı.

GESMEK'in yıl sonu etkinlikleri tasavvuf müziği korosunun verdiği konserle başladı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Kent Meydanı'nda bulunan Gebze Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konser, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde yapıldı. Şef Neyzen Şerif Gerekli yönetimindeki GESMEK korosunun tasavvuf müziğinin sevilen eserlerini icra ettiği konsere aileleriyle katılan Gebzeliler, verilen müzik ziyafetine tam not verdi. Gebze Belediyesi GESMEK yıl sonu etkinlikleri, sergi ve diğer etkinliklerle devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gebze Belediyesi Zinnur Büyükgöz Gebze Yerel Haberler

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