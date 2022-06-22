Kursiyerler ürettikleri ile modacılara taş çıkardılar

Süleymanpaşa Belediyesi öncülüğünde ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen Giyim Kursu, kursiyerlerin ürettiği eserleri yılsonu sergisi ile görücüye çıkardı.

Süleymanpaşa Belediyesinin geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı Şehit Gökçen Koşal Çiftlikönü Mahallesi Spor Tesisleri Mahalle Konağı ve Taziye Evinde gerçekleştirilen sergiye Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Çınar ve Hüseyin Uzunlar katılırken Başkan Yardımcıları açılış kurdelesini kursiyerler ile birlikte kestiler.

"Neler yapabileceğinizi gösterdiniz"

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar kursiyerlere hitap ettiği konuşmasında, "Bugün burada üretilen ürünler azmin, mücadelenin ve emeğin başarıya dönüşmesinin eseridir. Siz değerli kursiyer arkadaşlarımız, giyim konusunda tasarım ve üretim eğitimlerini aldıktan sonra ortaya çıkardığınız eserler ile neler yapabileceğinizi gösterdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum," ifadelerini kullandı.

"Hepsinde çok büyük emek ve sabır var"

Kursu gezerek ürünleri tek tek inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ise Süleymanpaşa Belediyesi olarak özellikle eğitim ve üretim noktasında belediyenin tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını dile getirdi. Başkan Yardımcısı Uzunlar, "El emeği göz nuru eserleriniz için hepinizi tebrik ediyorum. Hepsinde çok büyük emek ve sabır var. Süleymanpaşa Belediyesi olarak biz her zaman üretimin ve eğitimin yanındayız. Tüm imkanlarımızı da seferber etmeye hazırız," açıklamasında bulundu.

Açıklamalar ve serginin gezilmesinin ardından yine kursiyerlerin marifetlerini göstererek hazırladığı ikramlıklar törene katılanlara ikram edilirken açılışa ayrı bir renk kattı.

Amaç meslek edindirmek ve aile ekonomisine katkı yapmak

Eğitmen Şenay Batı yönetiminde, "Kendin tasarla, üret ve dik" sloganıyla 30 kursiyerin ekim ayından beri eğitim aldığı kurs ile hem aile bütçesine katkı sağlanırken hem de kursiyerlerin meslek edinmesi hedeflendi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel