Kursağı yırtılan muhabbet kuşu 9 dikişle hayata tutundu - Haberler

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Kursağı yırtılan muhabbet kuşu 9 dikişle hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kursağı yırtılan muhabbet kuşu 9 dikişle hayata tutundu

Zonguldak'ta kursağı yırtılan "Cinnak" isimli muhabbet kuşu, ameliyatla kursağı dikilerek, yeniden hayata tutundu.

Zonguldak'ta kursağı yırtılan "Cinnak" isimli muhabbet kuşu, ameliyatla kursağı dikilerek, yeniden hayata tutundu.

Zonguldak'ta kent merkezinde, 'Cinnak' isimli muhabbet kuşunun nedeni bilinmeyen şekilde kursağı yırtıldı. Kuşun sahibinin fark etmesi üzerine, Cinnak isimli muhabbet kuşu kent merkezinde ki Zonguldak Veteriner kliniğe getirildi. Veteriner hekim Önder Alkan tarafından hemen ameliyata alınan Cinnak'ın midesi temizlenerek kursağına 9 dikiş atıldı. Başarılı bir ameliyat geçiren ve hemen kendine gelen Cinnak isimli muhabbet kuşu sahibine teslim edildi.

Veteriner Hekim Önder Alkan, "Bugün kliniğimize kursak yırtığı şikayeti nedeniyle muhabbet kuşu geldi. Kursak yırtılması dediğimiz şu. Kuşlar da iki tane mide oluyor. Normal kursak dediğimiz birde kaslı mide dediğimiz yer var. Hayvanın yemeği yediğinde mide dediğimiz yer. Kursak dediğimiz yerde bir yırtılma olmuş. Yediği yemek kursaktan dışarı çıkıyor. Evde olmuş bu olay. Evde nerde nasıl olduğu belli değil. Ama oranın oluşması için bir yer takması ve yırtması gerekiyor. Ameliyata aldık. Kuşlarda ameliyat etmek zordur. Mutlaka gaz anestezi yapmak gerek. Biz riske aldık. Yapacak da başka bir şey yoktu. Açtık midesini tekrar diktik. Kendine geldi sonra sağlıklı bir şekilde sahibine teslim ettik. Aslında kuşlarda bu tür açık ameliyatla çok nadir. Kuşlar normal şartlar altında 320-330 kalp atışları. 41-42 derece vücut sıcaklıkları vardır. Biraz ameliyat etmek zor aslında. Bu tür ameliyatlarda kuşlar anestezi de ölüyor, veya hipotermiye giriyor. Hastanın sıcaklığı düşüyor dolayısıyla ölüyor. Yani bunları sağlayacak bir şekilde ameliyat etmek gerekiyor. Türkiye'de de çok az yerde ameliyat ediliyor. 9 dikiş atıldı ve midesi de temizlendi. ameliyatı yapmasak hayvan ölebilirdi. Enfeksiyon olacak hayvan beslenmeyecekti. Yüzde bir de olsa yaşama şansı vardı" dedi. - ZONGULDAK

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