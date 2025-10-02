Haberler

Küresel Sumud Filosu'na İsrail Müdahalesi: 21 Gemi Durduruldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Sumud Filosu, insani yardım amaçlı yola çıkan 44 gemiden 21'inin İsrail tarafından durdurulduğunu açıkladı. 23 tekne Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ederken, 'Mikeno' gemisi kara sularına girmeyi başardı. Durdurulan gemilerdeki 223 aktivist İsrail'e götürüldü.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 44 gemi ve tekneyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in filoya ait 21 gemiyi durdurduğunu, 23 teknenin Gazze'ye yolculuğunu sürdürdüğünü açıkladı. Mikeno gemisi ise Gazze kara sularına girmeyi başardı.

İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yaklaşık 500 aktivistle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan (GSF) yeni açıklama geldi. Açıklamada, İsrail ordusunun 44 gemiden oluşan filoya ait 21 gemiyi durdurduğu, 23 teknenin ise Gazze'ye doğru ilerlediği belirtildi. 'Mikeno' adlı geminin Gazze kara sularına girmeyi başardığı aktarıldı. Durdurulan gemilerde toplam 223 aktivistin alıkonulduğu ifade edildi.

"Alıkonulan aktivistler İsrail'e götürüldü, sınır dışı işlemleri başlıyor"

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail askerleri tarafından alıkonulan gemilerdeki aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü, Avrupa'ya sınır dışı işlemlerinin başladığı ifade edildi. Aktivistlerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı

Onlar eğlendi, trafik felç oldu! Tünel terörüne ceza yağdı
Yaya geçidinde ölüme 10 taksitle 30 bin 400 lira ceza

Yüzde yüz kusurlu! Yaya geçidinde ölüme 10 taksitle komik ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.