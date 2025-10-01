Küresel Sumud Filosu'na İsrail'den Tehdit: Askeri Gemiden Tehlikeli Manevralar

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail'e ait askeri bir geminin teknelerine yaklaşarak tehlikeli manevralar yaptığını ve iletişim sistemlerine zarar verdiğini açıkladı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Tunus'tan yola çıkan ve 44 ülkeden aktivistler tarafından desteklenen Küresel Sumud Filosu (GSF) Akdeniz'deki ilerleyişini sürdürürken, İsrail'den tepki çekecek bir hamle daha geldi. GSF'den yapılan açıklamada, İsrail'e ait askeri bir geminin filonun öncü tekneleri olan "Alma" ile Sirius"a yaklaşarak tehlikeli manevralar yaptığı ve iletişim sistemlerine zarar verdiği bildirildi. Teknelerdeki elektronik cihazların kaybına rağmen olay sırasında kimsenin yaralanmadığı belirtilen açıklamada, "Kuşatmayı yıkmak ve insani bir koridor oluşturmak için Gazze'ye yolculuğumuza devam ediyoruz" denildi. Daha önce şüpheli dron saldırılarına uğrayan GSF'den yapılan son açıklamada filonun İsrail'in müdahale riski bulunan tehlikeli bölgeye yaklaştığı ve bu nedenle teyakkuzda olunduğu belirtilmişti. - İSTANBUL