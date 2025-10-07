Küresel Sumud Filosu Katılımcıları Türkiye'ye Dönüyor

Haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 14 vatandaşın bu sabah kara yoluyla Ürdün'e geçtiğini duyurdu. Vatandaşlar, Amman'dan hava yoluyla Türkiye'ye dönecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
