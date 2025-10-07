Küresel Sumud Filosu Katılımcıları Türkiye'ye Dönüyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 14 vatandaşın bu sabah kara yoluyla Ürdün'e geçtiğini duyurdu. Vatandaşlar, Amman'dan hava yoluyla Türkiye'ye dönecek.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: "Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 14'ü bu sabah kara yoluyla Ürdün'e geçtiler. Amman'dan hava yoluyla ülkemize gelecekler ve filo katılımcısı vatandaşlarımızın tamamı Türkiye'ye dönmüş olacak." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel