Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye İnsani Yardım İçin Yola Çıktı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'de ilerleyişini sürdüren Küresel Sumud Filosu, önceki filoların İsrail tarafından saldırıya uğradığı veya durdurulduğu, Gazze'den 150 deniz mili (278 kilometre) uzaklıktaki "yüksek riskli bölgeye" girdiklerini duyurdu.

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 44 ülkeden aktivistlerin bulunduğu Küresel Sumud Filosu (GSF) Akdeniz'de ilerliyor. GSF'den yapılan açıklamada, filonun Gazze'den 150 deniz mili (278 kilometre) uzaklıkta, İsrail'in müdahale riski bulunan tehlikeli bölgeye girdiği belirtildi. Açıklamada, "Daha önceki filoların durdurulduğu veya saldırıya uğradığı bölgeye girerken, teyakkuz halinde kalıyoruz. Gözünüzü misyondan ayırmayın. Gözünüzü Gazze'den ayırmayın. İsrail'in tehditleri ve sindirme taktiklerine aldırmadan yolumuza devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - LEFKOŞA