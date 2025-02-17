Küresel Araştırma Düşünce Merkezi 2. Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Küresel Araştırma Düşünce Merkezi'nin (Global Research Thinking Center-GRTC) 2. Olağanüstü Genel Kurulu Kütahya Kadim Konağı'nda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu genel kurulda, geçmiş 10 yılda yapılan faaliyetler anlatıldı. Bu süreçte onlarca sempozyum, çalıştay ve yüzlerce seminer düzenleyen, çıktı olarak 12 kitap 28 rapor yayınlayan GRTC yeni dönemde güçlenen yeni kadrosu ile gerçekleştireceği vizyon projeler görüşüldü. Genel kurulda yeni dönemde görev alacak yönetim ekibi yapılan oylamayla kabul edildi. Tekrar GRTC Genel Başkanı seçilen Mustafa Önsay, Genel Kurul'a yoğun ilgi sebebiyle katılımcılara teşekkür etti. - KÜTAHYA