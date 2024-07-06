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Küre Köyü Muhtarı Tarımsal Sulama Sorununu Bakan Yumaklı'ya İletti

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Küre Köyü Muhtarı Eyüp Seylan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya bir dosya vererek, köyleri için hayati bir önem taşıyan tarımsal sulama sorununu dile getirdi. Bakan Yumaklı ise sorunu çözeceklerini belirtti.

Küre Köyü Muhtarı Eyüp Seylan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya bir dosya vererek, köyleri için hayati bir önem taşıyan tarımsal sulama sorununu dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün bir takım açılış ve ziyaretler için Bilecik'e geldi. Bakan Yumaklı, İl Genel Meclis Salonu'nda tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve yatırımcılar ile buluştu. Bu esnada Küre Köyü Muhtarı Eyüp Seylan köylerindeki bir sorunu dile getirdi. Seylan, "Bakanım bizim yıllardan beri hasretini çektiğimiz tarımsal sulama sorunumuz vardır. Daha önceleri Sakarya nehrinden pompajla su basarak sulama yapılmaya çalışılmış ancak maliyetler yüzünden başarılı olmamıştır. Bir kısmı açık kanal, bir kısmı da kapalı olan sulama sistemi hiç kullanılmamış şu anda atıl vaziyette beklemektedir. Halbuki Kızıldamlar barajında kendi cazibesiyle sulama yapma imkanı bulunduğuna inanıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla barajın su tutma kapasitesi 11 milyon metreküp, sulamada kullanılan su miktarı ise 6 milyon metreküptür. Suyun Küre Köyü tarım arazisine inmesiyle 4 bin dekar daha sulu tarıma elverişli arazimiz sulama imkanına kavuşacaktır. Barajın yükseklik kodu buna elverişlidir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yumaklı gerekli notlarını alarak köyün bu sorununu kısa sürede çözeceklerini dile getirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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