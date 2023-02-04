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Kurdukları tandır geçim kaynakları oldu

Yerel Haberler

Kurdukları tandır geçim kaynakları oldu Hatay'ın Samandağ ilçesinde 50 yaşındaki Abdullatif Özçelik ailesiyle birlikte tandır ekmeği yaparak geçimini sağlıyor.

Kurdukları tandır geçim kaynakları oldu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 50 yaşındaki Abdullatif Özçelik ailesiyle birlikte tandır ekmeği yaparak geçimini sağlıyor.

Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde 6 yıldır tandır ekmeği yapan 50 yaşındaki, Abdullatif Özçelik ailesiyle tandırda ekmek yapıp, geçimini sağlıyor.

Özçelik, "Tandır ekmeği yapmak için her sabah 3'te kalkıyoruz tandırı hazırlıyoruz tandır saat sabah 08.00'da hazır oluyor. Bizde aileyle birlikte kepekli ve kepeksiz ekmek yapmaya başlıyoruz. Zahmetli bir iş ama eşim, ablam ve kızım ile birlikte Kepekli ve kepeksiz tandır ekmeği, isteğe bağlı ise börek ve biberli yapıyoruz. Bunların hepsi kendi el emeğimiz ile yaptığımız ürünler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Samandağ Tekebaşı Hatay Yerel Haberler

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