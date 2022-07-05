Kurbanlıklar denetim altında

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Bayrampaşa'daki küçükbaş kurban satış ve kesim yerleri Bayrampaşa Belediyesi Zabıta, Sağlık ve Veteriner İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından bir bir denetlendi. Bayramın sonuna kadar devam edecek olan denetimlerle vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmeleri amaçlanıyor.

İslam aleminin en önemli günleri arasında yer alan Kurban Bayramı yaklaşırken Bayrampaşa Belediyesi Zabıta, Sağlık ve Veteriner İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler de ilçedeki küçükbaş kurban satış ve kesim merkezlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerde kesim bıçakları, et parçalama tahtaları, asma kancaları, hava kompresörleri ile resmi evraklar ve alan temizliği tek tek kontrol edildi. Ayrıca kurban satış ve kesim alanlarında çalışan personelin sağlık taraması yapıldı ve kıyafetleri antibakteriyel kıyafetler ile değiştirildi. Bayramın sonuna kadar devam edecek olan denetimlerle vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmeleri amaçlanıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel