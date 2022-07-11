Kurbanlıklar bayramın 3. gününde de alıcısını bekliyor - Haberler

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Kurbanlıklar bayramın 3. gününde de alıcısını bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kurbanlıklar bayramın 3. gününde de alıcısını bekliyor

Beylikdüzü'nde kurbanlıklar bayramın 3. gününde de alıcısını beklerken, pazar havadan görüntülendi.

Beylikdüzü'nde kurbanlıklar bayramın 3. gününde de alıcısını beklerken, pazar havadan görüntülendi.

Bazı satıcılar kurbanlarını satmak için son güne kadar beklerken, bazı satıcılar ise pazardan ayrılmak için toplanmaya başladı. Bu yıl satışlardan memnun kaldığını belirten Sabri Ceylan isimli satıcı, "Fiyatlar normal iyi gitti. Bu sene memnunuz. Ben 70 tane büyükbaş getirdim. 10 tane kaldı. Bir tane daha sattık 9 tane kaldı. Satarız Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kurban pazarı dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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