Kurbanlık Satışlarında Düşük Talep

Kurbanlık satışları başladı, talep geçmiş yıllara göre düşük kaldı

MUĞLA - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık satışları başladı. Yaklaşık 15-20 yıldır kurban satışıyla uğraşan Özkan Çetintaş, bu yılki satışların önceki yıllara kıyasla daha sakin geçtiğini belirtti.

Kurbanlık fiyatlarının her bütçeye hitap edecek şekilde belirlendiğini ifade eden Çetintaş, "Malum, kurbanlıklarımız şu anda satılmaya başlamıştır. Fiyatlarımız uygundur. 15, 20 ve 25 bin TL'ye kadar kurbanlıklarımız var. Herkesin bütçesine göre hayvanlarımız mevcut" dedi.

Vatandaşlara kolaylık sağlamak adına kesim hizmeti de sunduklarını belirten Çetintaş, "İsteyen kişilere hayvanlarını kesip teslim etme imkanımız da var. Bu şekilde bir hizmet sunuyoruz. Biz müşterilerimize her yönden yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Satışların şu anda normal seyrettiğini ancak geçmiş yıllardaki yoğunluğun yaşanmadığını vurgulayan Çetintaş, "Şu anda satışlarımız normal, çok aşırı da değil, çok az da değil ama iyi gidiyor. Önceki senelere göre bu sene kurban satışlarımız biraz yavaş. Önceki senelerde daha iyiydi" şeklinde konuştu.