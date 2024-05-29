Kurbanlık Hayvan Seçiminde Kapak Atma Konusu Dikkat Çekiyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte vatandaşların kurbanlık seçme telaşı devam ederken, büyükbaş hayvanların 2 yaşını doldurup doldurmadıklarının tespiti için halk arasında "kapak atma" olarak bilinen diş atma konusuna dikkat çekildi.

Kurban Bayramı öncesinde Kahramanmaraş'ta kurulan hayvan pazarları, kurbanlık satıcıları ile alıcılarını bir araya getiriyor. Aylardır besledikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını satışa çıkaran üreticiler, ellerindeki kurbanlıkların bir kısmını şimdiden satmanın mutluluğunu yaşıyor. Kurban edilebilmesi için koyun ve keçinin bir, sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Kurbanlık hayvan satın alımı konusunda en çok konuşulan ve soru işaretlerine neden olan durumlardan birisi ise kurbanlık hayvanın kapak atması. Büyükbaş kurbanlık almak isteyen vatandaşların sağlıklı bir kurban satın almak için bu konuya vakıf olmaları şart. Özellikle büyükbaş hayvanların öndeki alt iki kişinin 2 yaşına ulaştıktan sonra dökülmesi, halk arasında "kapak attı" olarak tanımlanıyor. Kurbanlık hayvanın kapak atması, kurbanlık için o hayvanın seçilmesi adına oldukça önemli bir konu olarak dikkat çekiyor. 2 yaş itibarıyla dişlerini döken ve süt dişlerinden kurtulan hayvanlar kurbanlık için uygun hale gelirken, kapak atmamış yani diş dökmemiş hayvanların kurban olarak seçilmesi uygun olarak görülmüyor.

"İki kazma diş 2 yaşını doldurmuş olduğunu gösterir"

Üretici Eşref Şekerli, "Büyükbaş hayvanların kurbanlık olabilmesi için bazı standartların olması gerekiyor. Dinen büyükbaş hayvanın kurban olabilmesi için de 2 kameri yılı geçirmiş olması gerekiyor. 2 kameri yılı doldurmuş hayvanın alttan iki süt dişi düşer, yerine iki tane kazma diş çıkar. Bu iki süt dişinin düşmesi, yerine iki tane kazma dişin gelmesi bu hayvanın 2 yaşını yaşadığını gösterir" dedi.

"Kendi gözlerimizle görmemiz lazım"

Şekerli, "2 yaşını doldurmuş olmasına rağmen hayvan neden kapak atmaz? Hayvanlar serbest yemleme sitemi ile yem yemiyorsa, bu süre 2 ila 4 ay arasında uzayabilir. Merada otlayan, otları ısırarak, kopararak çeken hayvanlar ise 2 yaşını doldurmadan bazen 24 aylık değilken 22 aylık iken öndeki iki kazma dişini çıkarmış olabilir. Kurban alırken satıcının beyanından ziyade bu işlerden anlayan adamı götürüp, çenesini açıp alttaki iki kazma dişin çıktığını kendi gözlerimizle görmemiz lazım" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ