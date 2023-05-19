Kurbanlık hayvan satış yeri için hazırlıklar tamam

Başiskele Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı yapacak satıcılar için Doğantepe Mahallesi'nde kurbanlık hayvan satış yeri hazırladı.

Başiskele Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı yapacak satıcılar için Doğantepe Mahallesi'nde kurbanlık hayvan satış yeri hazırladı.

Bu yıl 28 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı için hazırlıklar Başiskele'de devam ediyor. Başiskele Belediyesi, kentte kurbanlık satış yerlerinin düzensiz ve yerleşim alanlarının içerisinde olmaması, ulaşımın ve nakliyenin daha rahat ve güvenli olabilmesi adına geçen yıl başlattığı uygulamayı bu yıl da devam ettiriyor. Başiskele Belediyesi koordinesinde yürütülen çalışmalarla Doğantepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan kurbanlık hayvan satış yeri kıyasıya pazarlıklara ev sahipliği yapacak.

Başiskele'de kent yaşamını olumsuz etkileyen, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan derme çatma yerlerde kurbanlık hayvan satışına izin verilmeyecek. Yeni kurulan hayvan satış yeri hem satıcılara hem de alıcılara büyük kolaylıklar sağlayacak.

Başiskele Belediyesi tarafından oluşturulan kurbanlık satış yerine ilk kurbanlıklar geldi. Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar Başiskele Belediyesi Kurbanlık Hayvan Satış Yeri'nde görücüye çıkmaya başladı. Kurbanlık satış alanında yer almak isteyen vatandaşlar, Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne başvuru yaparak küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık satışı için çadır kurabilecek. - KOCAELİ