Kurbanlığın firarı 2 gün sürdü Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Arefe günü kaçtıktan sonra kaybolan kurbanlık hayvan, bayramın 2. günü bulundu. Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Arefe günü kaçtıktan sonra kaybolan kurbanlık hayvan, bayramın 2. günü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesinde Arefe günü kaçtıktan sonra kaybolan kurbanlık büyükbaş hayvan, gözden kayboldu. Sahiplerinin her yerde aradığı hayvan, bir türlü bulunamadı. Vatandaşların umudunu bulmak için umudunu kaybettiği hayvan, bayramın 2. günü Şıhbarak Mahallesi'nde bulundu. Firarı 2 gün süren hayvan, kesilmekten kurtulamadı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Arefe günü Kayseri Tomarza Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kurbanlığın firarı 2 gün sürdü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.