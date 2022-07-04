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Kurban Bayramı yaklaştı, bıçakçılarda yoğunluk başladı

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Keskin - Yerel
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Kurban Bayramı yaklaştı, bıçakçılarda yoğunluk başladı Yaklaşan Kurban Bayramıyla birlikte cadde başlarında bıçak bileyicileri arttı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bıçaklarını bileyletebilmek için bıçak bilem ustalarına adeta akın etti.

Kurban Bayramı yaklaştı, bıçakçılarda yoğunluk başladı

Yaklaşan Kurban Bayramıyla birlikte cadde başlarında bıçak bileyicileri arttı

MANİSA - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bıçaklarını bileyletebilmek için bıçak bilem ustalarına adeta akın etti. Geçtiğimiz yıla göre bilem ücretleri de artarken 10 liradan başlayan bıçak bileme işlemi satır ve baltada 15 TL'ye yapılıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak bileme ustaları, cadde başlarındaki yerlerini aldı. Yaklaşık 30 yıllık bıçak ustası Mustafa Sargın, her zamanki gibi Murat Tosun Caddesi'ndeki yerinde tezgahını açarken, bıçak biletmek isteyen vatandaşlar, bayram öncesi sıkışmamak için, şimdiden bıçaklarını bileyletiyor.

Alaşehir'de bıçak bileme ustası Mustafa Sargın, yaklaşık 30 yıldır yaptığı işi, yine bayram yaklaştığı için, tezgahının başına geçerek yapmaya başladı. Mustafa Sargın bıçak bileme işlerini yaparken, aynı zamanda bıçak satışları da yapıyor.

Bıçaklarını bileten Cumhur Demir ve Ali Yağas isimli vatandaşlar her yıl bıçaklarını aynı ustaya bileylettiklerini belirterek bu sene bileme fiyatlarının artmasının ise artan elektrik fiyatlarından kaynaklı olduğunu söyledi.

Bıçak bileme ustası Mustafa Sargın ise şunları söyledi: "Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Bıçak taşla bilendikten sonra, biley taşı denilen taşla temizlenmesi gerekir. Bazı ustalar bunu eğe ile yapıyor, eğe ile iyi olmaz. Bu işin sırrı biley taşıdır. Bileme fiyatları hayat şartlarına göre arttı. Bıçak 10 TL, tahra, satır ve balta 15 TL'ye biliyoruz. Bıçak bilemenin yanında yeni bıçak ve kurban malzemeleri de satıyoruz."

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - Yerel

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