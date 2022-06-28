Kurban yakalama timleri göreve hazır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurban yakalama timleri göreve hazır

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kurban yakalama timleri göreve hazır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kaçabilecek hayvanlar konusunda ilçe belediye personellerinin de katıldığı bir dizi eğitim verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kaçabilecek hayvanlar konusunda ilçe belediye personellerinin de katıldığı bir dizi eğitim verdi. İki farklı oturumda gerçekleşen eğitimlerin son bölümünde ise sokak hayvanlarının yakalanması ve toplanması noktasında eğitimler yer aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiği eğitimlerde kaçabilecek kurbanlıkların yakalanması konusunda bir dizi eğitim verdi. İlçe Belediyelerinin de katıldığı eğitimler iki farklı oturumdan oluşurken, son bölümde sokak hayvanlarının yakalanması ve toplanması noktasında personellere bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimler gerçekleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından veteriner hekimler eşliğinde gerçekleşen eğitimlerde, hayvan yakalama esnasında dikkat edilmesi gerekenler, hayvanı sakinleştirmek için kullanılan teçhizatlar hakkında detaylı bilgi verildi. Ekiplere kullanacakları ekipmanlar uygulamalı olarak tanıtılarak, nasıl müdahale edileceği noktasında da çeşitli paylaşımlar yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyenin ekiplerinin bayram boyunca sunacağı hizmetin yanı sıra vatandaşlar ALO 153 Çözüm Masası hattını arayarak destek alabilecek.

Eğitimlerin son bölümünde ise Sakarya sınırları içinde yer alan sokak hayvanları hakkında detaylı bilgi verilirken, geçici bakım evinde yürütülen tüm çalışmalar, Kedi ve Köpek Yakalama Teknikleri, Kedi, köpek zapt-ı raptı, Yaralı hayvana yaklaşma ve hayvan davranışları, Zoonos hastalıkları gibi başlıklar yer aldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eğitimlerde, ilçelerde sokak hayvanlarını toplayan personele, hayvan refahını üst düzeyde tutan ve daha bilinçli bir şekilde çalışarak ilimize hizmet verilmesi hedeflendi. Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz bu eğitimler ile vatandaşımızın memnuniyetini daha üst seviyelere çıkartmak ve her ilçe belediyesince hizmet verecek kurban yakalama timlerinin olay yerine gelip müdahalede bulunabilecek seviyede olmasını hedefliyoruz. Yakın zaman diliminde çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sokaklarımızı vatandaşlarımız için daha güvenle getireceğiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hisarcık Sakarya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title