Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Satış ve Kesim Noktalarını İlaçlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla toplam 19 ilçede bulunan kurban satış alanlarında, sinek ve haşere üremesine karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kurban satış alanlarında haşere ve karasinek üremesini engellemek amacıyla dezenfekte işlemi yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 19 ilçede bulunan 52 kurban satış ve 76 adet kurban kesim noktasında; 165 personel, 190 araç ve teçhizat ile ilaçlama çalışması yürütüyor.

Belediye'nin Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından kurban satış noktalarına 150 bin sinek yakalama kapasiteli kafes kitleri de takıldı. Sinek sorunu yaşanan tüm açık alanda kullanılabilen ve zehir içermeyen kitler, hayvan satışı yapılan tüm noktalara asıldı.

Kurbanlık almayı düşünen yurttaşlar ve kurban satıcıları çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Büyükbaş hayvan satmak için Konya Ereğli'den mallarını getiren Bekir Kaymak, "Satış alanı sürekli olarak ilaçlanıyor. Sinek sayısı oldukça azaldı. Tüm çalışanlardan Allah razı olsun" dedi.

ANKA / Yerel