Kurban Pazarlarında Satışlar Durma Noktasında

Haber: Osman Bekar

(AYDIN) - Yüksek yem maliyetleri, düşen alım gücü ve artan hayvan fiyatları kurban pazarlarını olumsuz etkiledi. Aydın'ın Nazilli ilçesindeki hayvan pazarında kurbanlık satan üretici ve esnaf, satışların durma noktasında olduğunu belirtti. Bir hayvan satıcısı, "Millet bitik durumda. Herkes son günlerini yaşıyor. Emekli, asgari ücretli bitmiş durumda. Adam emekli maaşına ancak horoz keser, tavuk keser" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kurulan hayvan pazarında bu yıl Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satıcıları, yem fiyatlarının aşırı yükselmesi ve vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle satışların neredeyse durduğunu ifade ediyor. Üreticiler, özellikle emeklilerin pazara gelmediğini, gelen vatandaşın ise yalnızca fiyat sorup gittiğini belirtiyor.

Bir satıcı, "Bizim hayvan satışlarımız şu anda 13- 16 bin lira arasında gidiyor. Bu hayvanlarımız 45-50 kilo geliyor. Canlı olarak kilosu yaklaşık 300 liraya geliyor. Bu fiyatlar yem fiyatlarına göre aslında ucuz. Ama vatandaşa göre pahalı" diye konuştu.

"Milletin alım gücü yok"

Başka bir satıcı ise kuzu fiyatlarının farklılık gösterdiğini ve pazarda iş olmadığını belirterek "Kuzu fiyatları, kuzusuna göre değişiyor. Zaten şu anda pazarda iş yok. Vatandaş memnun değil, yüksek geliyor. Üreticiye sorduğumuzda o da fiyatların az olduğunu söylüyor. Biz satıcılar ortadayız. Emeklilerden gelen giden yok. Sadece esnaflar geliyor. Emekliler kuzuya yanaşamıyor" diye ifade etti.

Bir başka satıcı ise vatandaşın sadece fiyat sorup geçtiğini söyleyerek, "İdare eder ama milletin alım gücü yok. Vatandaş kuzu fiyatlarını sorup geçiyor. Üretici bitti. Kuzuları kestirdiğimizde bıçak parası 550 lira. Yemin çuvalı haftadan haftaya artıyor. Yapacak bir şeyimiz yok, yarına da güven yok. Ne diyelim şimdi? Emekli nasıl kurban kessin? Şu anda ortam belli. Emekli ailesini mi geçindirecek, kurban mı alacak? Bu maaşla mümkün değil" diye konuştu.

"Emekli, asgari ücretli bitmiş durumda"

Bir başka kurbanlık satıcısı ise satışların durgunluğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

"Satışlarımız durgun. Bayağı bir düşüş var. Üretici haklı mı? Haklı. Yem pahalı, 700-800 lira arası. Saman desen o da öyle. Böyle olunca kurtarmıyor. Bunun kurtarması için damızlıkçı olman lazım. Dağdan gidersen belki ama o zaman da et randımanlı tutmaz. Yaylım da yapamıyorsun, her yer arazi, ağaçlandırma var."

Bir başka satıcı ise kurbanlık fiyatlarının 18-22 bin lira arasında olduğunu, emeklinin ancak horoz kesebileceğini belirterek, "Şu anda soran yok. Millet bitik durumda. Herkes son günlerini yaşıyor. Emekli, asgari ücretli bitmiş durumda. Bu yıl çok zor. Adam emekli maaşına ancak horoz keser, tavuk keser. Ülkenin haline bak; sabah 5'te geldik, şu an saat 8.30, hala 'hayırlı olsun' diyen yok. Şu anda satışlar esnaf esnaf arasında. Vatandaştan alan yok" diye konuştu.

Başka bir satıcı, "Çiftçi perişan, hayvancılık yapamıyor. Adam elindeki inekleri kestiriyor. İşin içinden çıkamıyor. Emekliyim, bir tarlam var, yine çıkamıyorum. 10 dekar yere 75 bin lira masraf ettim. Ne satacağım ki, ne kazanacağım?" dedi.