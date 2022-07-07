Kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak Düzce Belediyesi Kurban Bayramında kurban kesen vatandaşların etlerini sosyo-ekonomik durumları daha önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Düzce Belediyesi Kurban Bayramında kurban kesen vatandaşların etlerini sosyo-ekonomik durumları daha önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kurban Bayramında kesilen kurban etleri Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sosyo-ekonomik durumları değerlendirilerek incelemesi yapılmış ve kurumsal yardımlardan faydalanan vatandaşlara ulaştırılacak. Kurban Bayramında yeni bir çalışmayı hayata geçiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kurban kesen vatandaşlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların arasında köprü görevi görecek. Kurban Bayramın birinci ve ikinci günü müdürlükle irtibata geçen vatandaşların adreslerinden parçalanmış kurban etleri alınarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılacak. Böylelikle kurban etleri gerçekten ihtiyacı olan bireylerin mutluluğu olacak. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / Yerel Düzce Belediyesi Kurban Yerel Haberler

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