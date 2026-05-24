Haberler

Mersin sahilleri 9 günlük tatili fırsat bilen aileleri ağırlamaya başladı

Mersin sahilleri 9 günlük tatili fırsat bilen aileleri ağırlamaya başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla Mersin'in Kızkalesi bölgesine gelen aileler deniz ve kumsal keyfi yapmaya başladı. Havaların ısınmasıyla bayram sonrası yoğunluğun artması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte bazı aileler Mersin'in gözde tatil merkezi Kızkalesi'ne gelerek deniz keyfi yapmaya başladı. Plajlarda yeni yeni hareketlilik yaşanırken bayram sonrasında havaların ısınmasıyla yoğunluğun artması beklendiği bildirildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de havalar ara ara yağışlı geçmesine rağmen tatilcileri ağırlamaya başladı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte turizm sektöründe hizmet verenler son hazırlıklarını yaptı. 9 günlük bayram tatilinin başladığı bugünlerde ara ara yağışların etkili olduğu Mersin'e, şehir dışından da birçok aile geldi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi başta olmak üzere kentteki tatil mekanlarına gelen ailelerden bazıları gezmeyi bazıları ise denize girmeyi tercih etti. Çocuklar kumsallarda oynayarak vakit geçirirken, gençler ise denizin keyfini çıkardı. Bayram süresince havanın yağışlı olması beklenen kentte, sezonun 1 Haziran itibarıyla tamamen başlamasının beklendiği öğrenildi.

Okulların tatil olmasını fırsat bilerek Nevşehir'den Mersin'e gelen gençlerden Nurullah Açıkbaş ile Eminhan Koca'da arkadaşlarıyla kumsal ve denizin keyfini çıkardıklarını söyledi.

Kumsalda kale yaparak vakit geçiren çocuklardan Hikmet Bayram ise okulların tatil olması nedeniyle ailesiyle Kayseri'den Mersin'e geldiklerini ifade etti.

Çocuklarıyla Kayseri'den gelen Erhan Bayram ise, memleketlerine göre Mersin'de havanın sıcak olduğunu anlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın

CHP önündeki arbede sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor'dan tarihi transfer: 4 yıl sonra ilk kez yabancı oyuncuya imza attırabildiler

İmzayı attı! Süper Lig'in eski şampiyonundan tarihi transfer
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Ev sahiplerine kara haber: 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Kiracıların korkulu rüyasıydı! Ev sahiplerinin ünlü isteği tarih oldu
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere sert tepki

Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere fena patladı
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

Görenler bir daha baktı: Meral Akşener’in yeni imajı dikkat çekti

Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi

Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji 21 il için alarm verdi