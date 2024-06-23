Üye Girişi
Haberler

Kurban Bayramı Tatilinde İstanbul'a Dönüş Yoğunluğu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul'a dönüş yapan vatandaşlar, Tekirdağ-İstanbul karayolu Çorlu kavşağında trafik ışıklarından dolayı yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların İstanbul'a dönüşü devam ederken, Tekirdağ-İstanbul karayolu Çorlu kavşağında trafik ışıklarından dolayı yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için tatil beldelerine akın eden vatandaşların geri dönüş yolculuğu devam ediyor. Dönüş planını tatilin son gününe bırakan vatandaşlar, Tekirdağ-İstanbul karayolu Çorlu kavşağındaki trafik ışıklandırması sebebiyle yaklaşık 1,5-2 kilometre arası yoğunluk oluşturdu. Sürücülerin oluşturduğu araç kuyrukları kilometreleri bulurken, polis ve jandarmaya bağlı trafik ekipleri herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına şehir giriş çıkışları ve kavşaklarda önlem aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Tekirdağ İstanbul trafik Tatil Çorlu Trafik Yerel Yaşam Güncel Haberler

Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış

Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış

 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

 Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu

Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu

 Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri

Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title