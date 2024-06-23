Kurban Bayramı Tatilinde Dönüş Yolu Rahat

9 Günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoluna çıkanlar Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinden rahat ilerliyor.

9 günlük Kurban Bayramı'nın son gününde dönüş yoluna çıkanlar Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminden rahatlıkla geçebiliyor. Saatte 120 ila 130 kilometre hıza çıkabilen sürücüler, Düzce geçişinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyor. Polis ve Karayolları ekiplerinin sıkı denetimleri ve uyarıları sayesinde Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişini sürücüler rahatlıkla geçebiliyor. - DÜZCE