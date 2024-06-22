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Kurban Bayramı Tatilinde Bolu Geçişi Yoğun Trafik Akışıyla Devam Ediyor

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Kurban Bayramı tatilinin 8. gününde dönüş yolculuğunu sürdüren tatilciler sebebiyle TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik akışı yoğun akıcı şeklinde ilerliyor. Güzergah üzerinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç arızalanmaları nedeniyle bölge trafik zaman zaman aksıyor. Akıcı yoğunluğun aralıklarla pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinin 8. gününde dönüş yolculuğunu sürdüren tatilciler sebebiyle TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik akışı yoğun akıcı şeklinde ilerliyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Gidiş yolculuğunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu ve trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu'nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilciler dönüş yolculuğunda ulaşımını rahat sağlıyor. Güzergah üzerinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç arızalanmaları nedeniyle bölge trafik zaman zaman aksıyor. Akıcı yoğunluğun aralıklarla devam ettiği Bolu geçişinde, trafik ve karayolları ekipleri yollardaki olumsuzluklara hızlıca müdahale ederek trafiği aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Akıcı yoğunluğun aralıklarla pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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