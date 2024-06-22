Üye Girişi
Haberler

Kurban Bayramı Tatilcileri Kırıkkale'de Trafik Hareketliliği Yaşatıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın bitmesine bir gün kala tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik hareketliliği yaşanıyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de araç trafiği akıcı şekilde ilerliyor.

Kurban Bayramı'nın bitmesine bir gün kala tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik hareketliliği yaşanıyor.

Yarın sona erecek olan Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç trafiği akıcı şekilde ilerliyor. Kırıkkale-Ankara karayolunda araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyrini koruyabilmek amacıyla trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bulunan bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Karayolundaki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Kırıkkale trafik Tatil Trafik Yerel Yaşam Güncel Haberler

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

 Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

 A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok

A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok

 İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar

İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title