Kurban Bayramı Tatilcileri Dönüş Yolculuğuna Başladı
Kurban Bayramı tatilinin son gününde, tatilciler dönüş yolculuğuna geçti. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı bir yoğunluk oluştu. Sürücüler için gerekli güvenlik tedbirleri alındı, trafik akışı düzenli devam ediyor.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde araçlar, akıcı yoğunluk oluşturdu.
4 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tatilciler sebebiyle akıcı yoğunluk oluştu. Her bayram trafiğin durduğu Köroğlu Rampaları ve Bolu Dağı Tüneli geçişinde akıcı trafik devam ediyor. Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise Bolu geçişine toplam 12 radar kuruldu. Tatilcilerin dönüş yolculuğunun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - BOLU