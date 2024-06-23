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Kurban Bayramı Tatilcileri Afyonkarahisar-Antalya Karayolunda Trafik Yoğunluğuna Neden Oldu

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Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüş yoluna geçen tatilciler, Afyonkarahisar-Antalya karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Afyonkarahisar'ı Antalya, Denizli, Isparta ve Denizli'ye bağlayan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, araç yoğunluğundan dolayı zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüş yoluna geçen tatilciler, Afyonkarahisar- Antalya karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Türkiye'nin kavşak noktası kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'daki karayollarında araç yoğunluğu yaşandı. Afyonkarahisar'ı Antalya, Denizli, Isparta ve Denizli'ye bağlayan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, araç yoğunluğundan dolayı zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Sandıklı ilçesindeki kavşaklarda önlem alan trafik polisleri sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalarda meydana geldi. Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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