Kurban Bayramı Sonrası İstanbul'da Trafik Çilesi Başladı
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yoğun trafik yaşandı. Araçlar adım adım ilerledi.
İstanbul'da Kurban Bayramı tatilin sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar adeta adım adım ilerledi.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar nedeniyle İstanbul bomboş kaldı. 4 günlük tatilin bitmesinin ardından İstanbulluların trafik çilesi yeniden başladı. Bayram sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar adeta adım adım ilerledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel