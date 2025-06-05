Kurban Bayramı Öncesi Sultangazi'de Yoğunluk Artıyor

Kurban Bayramı Öncesi Sultangazi'de Yoğunluk Artıyor
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Kurban Bayramı öncesi Sultangazi'de kurban pazarı ve mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar kurbanlık almak ve kabir ziyareti yapmak için yoğun ilgi gösterdi.

Kurban Bayramı öncesi Sultangazi'de kurban pazarı ve mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Hem kurbanlık almak isteyen vatandaşlar hem de kabir ziyareti yapanlar nedeniyle ilçede hareketlilik arttı. Mezarlık çevresinde trafikte de yoğunluk oluştu. O anlar dron kamerasına yansıdı.

Kurban Bayramı öncesi İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hareketlilik yaşandı. İlçede kurulan kurban pazarında yoğunluk oluştu. Vatandaşlar bir yandan kurbanlık almak için pazarlık yaparken, bir yandan da satın aldıkları hayvanların naklini gerçekleştirdi. Vatandaşların Kurban Bayramı için son hazırlıklarını tamamladığı pazardaki kalabalık dikkat çekti.

Ayrıca, bayram öncesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Cebeci ve Yayla mezarlıklarına akın etti. Kabir başında dualar eden vatandaşlar duygusal anlar yaşarken, mezarlıklarda ve çevre yollarında da yoğunluk gözlendi. Bölgede yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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