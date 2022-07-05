Kurban Bayramı öncesi helikopterli trafik denetimi Karabük'te Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için yollardaki denetimlerini artıran jandarma ekipleri, helikopter destekli uygulama yaptı. Karabük'te Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için yollardaki denetimlerini artıran jandarma ekipleri, helikopter destekli uygulama yaptı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi Karabük genelinde güvenlik ve trafik denetimleri başlattı. Havadan ve karadan sürdürülen uygulamalarda, trafiğin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere il genelinde trafikteki kural ihlalleri denetlendi. kontrollerde, kural ihlali yapan sürücüler polis helikopteriyle tespit edilerek, yerdeki ekiplere bildirildi. Denetime Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdür Vekili Rüştü Karakuş katıldı. - KARABÜK İhlas Haber Ajansı / Yerel Kurban Bayramı Jandarma Karabük Yerel Haberler

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