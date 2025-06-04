Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Satışlarında Hareketlilik

Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Satışlarında Hareketlilik
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Kurban Bayramı yaklaşırken, hayvan satış noktalarında alıcı ve satıcılar arasındaki pazarlıklar artıyor. Fatih Kadınlar Pazarında küçükbaş hayvan satışında kıyasıya rekabet gözlemleniyor. Satıcılar, fiyatların geçen yılla aynı seviyede olduğunu belirtiyor.

Kurban Bayramı öncesinde hayvan satış noktalarında alışveriş hareketliği ve kurban pazarlıkları devam ediyor.

Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban satış noktalarında hareketlilik de artıyor. Kurban satıcılarıyla vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar da yaşanıyor. Fatih Kadınlar Pazarında küçükbaş hayvan satışı yapılan bir işletmede kıyasıya satış hareketliliği sürüyor. Alıcıyla satıcı arasındaki kıyasıya pazarlık ise kameraya yansıdı.

Kıyasıya pazarlık kamerada

Küçükbaş kurban satışı yapan İdris Karagöz, geçen yıla göre fiyatların aynı düzeyde olduğunu ifade etti. Ortalama küçükbaş hayvanlarda satışı kilogram üzerinden yaptıklarını söyleyen İdris Karagöz, "Taleplerimizim hızlı bir şekilde karşılamaya devam ediyoruz. Koç fiyatlarımız kilogram 250 liradan başlıyor, 260 - 270 lira bandında seyrediyor" dedi.

"800 hayvandan 300 hayvan kaldı"

İdris Karagöz ise, "800 hayvandan 300 hayvan kaldı. Biz üreticiden tüketiciye hizmet etmekteyiz. Keçilerimiz, koyunlarımız, koçlarımız var. Satışa hazır şekilde devam ediyoruz. Köyden getirdiğimiz 800 hayvan vardı. 500 tanesini sattık, son 300 tane kaldı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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