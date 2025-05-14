Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarında Hareketlilik

Yaklaşık 3 hafta sonra icra edilecek olan Kurban Bayramı öncesi Afyonkarahisar'daki canlı hayvan pazarlarında hareketlilik başladı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala kentte kurulan canlı hayvan pazarlarında alışverişler başladı. Çayırbağ beldesinde kurulan canlı hayvan pazarında ağırlıklı olarak büyükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı. Pazarda büyükbaş kurbanlıkların yaş ve kilosuna göre 80-200 bin TL arasında fiyatlarının değiştiği belirtilirken, küçükbaş kurbanlıkların ise fiyatlarının 10-20 bin TL arasında değiştiği öğrenildi. Satışların ay sonuna kadar hareketlenmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR